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У Норвегії з суботи скасовують всі COVID-обмеження

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П'ятниця 24 вересня 2021 14:04
У Норвегії з суботи скасовують всі COVID-обмеження Фото: у Норвегії з суботи скасовують всі COVID-обмеження (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії прийняв рішення скасувати правила, що обмежують соціальну взаємодію і впливають на бізнес під час пандемії. Карантин буде ослаблений з суботи, 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг повідомила, що соціальне дистанціювання більше не буде вимагатися, нічні клуби можуть знову відкритися, а Ресторани повернутися до роботи.

"Пройшов 561 день відтоді, як ми ввели найжорсткіші заходи в Норвегії в мирний час... Тепер прийшов час повернутися до нормального повсякденного життя", - сказала вона.

Цей крок є частиною чотириетапного плану зі зняття обмежень, введених на початку пандемії у 2020 році. Однак цей, останній крок, кілька разів відкладався через рівень захворюваності.

"Коротко кажучи, Тепер ми можемо жити як завжди", - сказав Солберг.

За даними інституту громадської охорони здоров'я Норвегії, близько 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 67% населення повністю щеплені.

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