У Норвегії нададуть третю дозу COVID-вакцини людям старше 18 років

Досі в Норвегії вакцинували третьою дозою тільки осіб у віці 65 років і старше.

"Наступного року третю дозу пропонуватимуть усім у віці 18 років і старше", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Наприкінці вересня Норвегія скасувала останні карантинні заходи, які протягом 18 місяців обмежували соціальну взаємодію і перешкоджали роботі багатьох підприємств.

За словами прем'єра, Норвегія не збирається повертатися в режим ізоляції.

Але хоча 87% дорослих в Норвегії отримали принаймні дві дози вакцини від COVID, а 70% населення в цілому були щеплені, число захворювань і госпіталізацій зараз стрімко зростає.

Норвегія використовує вакцини виробництва BioNTech, Pfizer і Moderna в національному масштабі, який з вересня охоплює всіх людей у віці 12 років і старше.