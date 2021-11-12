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У Норвегії нададуть третю дозу COVID-вакцини людям старше 18 років

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П'ятниця 12 листопада 2021 14:39
У Норвегії нададуть третю дозу COVID-вакцини людям старше 18 років Фото: у Норвегії нададуть третю дозу COVID-вакцини людям старше 18 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії прийняв рішення прищеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу людей у віці 18 років і старше. При цьому Кабмін надасть муніципалітетам можливість використовувати цифрові сертифікати як засіб боротьби з триваючим сплеском коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Досі в Норвегії вакцинували третьою дозою тільки осіб у віці 65 років і старше.

"Наступного року третю дозу пропонуватимуть усім у віці 18 років і старше", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Наприкінці вересня Норвегія скасувала останні карантинні заходи, які протягом 18 місяців обмежували соціальну взаємодію і перешкоджали роботі багатьох підприємств.

За словами прем'єра, Норвегія не збирається повертатися в режим ізоляції.

Але хоча 87% дорослих в Норвегії отримали принаймні дві дози вакцини від COVID, а 70% населення в цілому були щеплені, число захворювань і госпіталізацій зараз стрімко зростає.

Норвегія використовує вакцини виробництва BioNTech, Pfizer і Moderna в національному масштабі, який з вересня охоплює всіх людей у віці 12 років і старше.

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