У Норвегії підтвердили утворення тромбів після вакцини AstraZeneca

Як повідомляється, група вчених досліджувала трьох медиків у віці до 50 років, госпіталізованих до лікарні Riskhospitalet при Університеті Осло через утворених тромбів після щеплення. Один з них помер.

"Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами", - сказав професор Пол Андре Хольме.

Він також додав, що таку імунну відповідь можна було отримати тільки від вакцини проти коронавірусу.

"У нас є причина. Ніщо інше, крім вакцини, не може пояснити те, що ми отримали цю імунну відповідь", - зазначив Хольме.