У Норвегії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків

"Ми почнемо пропонувати вакцини проти COVID-19 дітям у віці від 12 до 15 років", - сказала вона.

Зазначено, що відповідне рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірус серед молоді.

За останніми даними, в Норвегії близько 72% населення отримало першу дозу вакцини від COVID-19, а 57% - пройшли імунізацію.