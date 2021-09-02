У Норвегії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків
Фото: у Норвегії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків (Getty Images)
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг заявила, що в країні почнуть вакцинувати від коронавірусу підлітків. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
"Ми почнемо пропонувати вакцини проти COVID-19 дітям у віці від 12 до 15 років", - сказала вона.
Зазначено, що відповідне рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірус серед молоді.
За останніми даними, в Норвегії близько 72% населення отримало першу дозу вакцини від COVID-19, а 57% - пройшли імунізацію.
Нагадаємо, Куба планує щепити проти коронавірусу дітей віком від 2 років власною вакциною.
Додамо, в Ізраїлі планують почати вакцинувати дітей 6-12 років.