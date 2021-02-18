У Норвегії виявили новий штам коронавірусу. Має подібності з іншими мутаціями

В Норвегії виявили новий різновид коронавірусу. Наскільки він більш заразний ніж початковий COVID невідомо.

За даними медиків, за добу в країні зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Його раніше знайшли у 30 людина в Британії, Данії та США.

Лікарі поки не знають, чи є він більш заразним. У штаму під кодом B.1.525 є схожість з британським і південноафриканським коронавірусом. У Норвегії знайшли вже понад 700 випадків зараження цими двома штамами.