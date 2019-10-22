У Норвегії чоловік викрав машину "швидкої" і збив кілька людей

У столиці Норвегії Осло у вівторок, 22 жовтня, озброєний чоловік викрав автомобіль швидкої допомоги і збив кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NRK.

Як повідомляється, поліція затримала зловмисника.

"Ми встановили контроль над машиною швидкої допомоги, яку викрав озброєний чоловік. Ми відкрили вогонь, щоб зупинити злочинця", - повідомили правоохоронці Twitter.

У спецоперації був задіяний вертоліт. Очевидці повідомляють, що зловмисник відстрілювався від правоохоронців.

Фото: місце події (nrk no)

Наголошується, що зловмисник, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох пенсіонерів, а також жінку з дитячим візком. Дитина і жінка були госпіталізовані.

Нагадаємо, 22 жовтня в Пакистані в результаті дорожньо-транспортної просшествия загинули щонайменше 26 осіб і 12 постраждали. Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався у кам'янистий пагорб.

Крім того, в провінції Анталія туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого постраждали близько 25 осіб. В автобусі їхали туристи з Норвегії та Польщі. Аварія сталася в районі міста Кемер.