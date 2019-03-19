У Норвегії чоловік з ножем напав на персонал школи

В результаті нападу в Осло постраждали чотири людини

В результаті нападу в Осло (Норвегія) на персонал однієї з місцевих шкіл постраждали чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що невідомий з ножем напав на персонал школи в Осло. В результаті нападу постраждали чотири людини - вчитель і три співробітника школи. За даними місцевої поліції, нападника затримали на місці, а поранених доставили в лікарню.

Нагадаємо, вчора в Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї і втік з місця злочину. За останніми даними, в результаті нападу загинули три особи, ще дев'ятеро постраждали. Передбачалося, що атака могла мати терористичні мотиви.

Після затримання підозрюваного в стрілянині Гокмена Таніса з'ясувалося, що у нього були психологічні проблеми. Через стрілянину в Нідерландах поліція Німеччини посилила контроль на кордоні. Крім того, представник німецької поліції заявив, що спочатку силовикам дали вказівку зупиняти червоні седани Renault Clio, але за останніми даними, автомобіль підозрюваного був знайдений кинутим в Утрехті.