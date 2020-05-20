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Нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19, - Зеленський

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:01
Нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що це обговорили з Німеччиною, Францією

Президент Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19. Президент заявив, що це обговорили з Німеччиною, Францією

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що з російським президентом Володимиром Путіним потрібно домовлятись.

"Ми не відпускаємо в вільний простір питання повернення наших людей, питання повернення наших територій. В цих умовах зараз складно. Але і з Німеччиною, і з Францією, з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в нормандському форматі. Що стосується президента Росії. Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч в нормандському форматі планувалося на квітень, однак вона не відбудеться через дії Києва.

РБК-Україна писало, що на останніх переговорах контактної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНормандський формат
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