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Вночі російські війська били по Дніпропетровській області

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область. Ворог бив по Криворізькому району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Знову ворожі нічні обстріли. Ворог ударив по Криворізькому району. Поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Додамо, цього ж дня в Кривому Розі також повідомляли про вибухи в передмісті.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України