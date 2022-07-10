Вночі російські війська били по Дніпропетровській області

"Знову ворожі нічні обстріли. Ворог ударив по Криворізькому району. Поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Додамо, цього ж дня в Кривому Розі також повідомляли про вибухи в передмісті.

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