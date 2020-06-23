Вночі знайшли тіло п'ятого загиблого під завалами будинку на Позняках

У Києві на місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках знайдено тіло ще однієї людини. Загалом рятувальники знайшли 5 загиблих.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Зазначається, що о 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження, якого опізнав сусід.

"Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у неділю на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках стався вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку.

РБК-Україна писало, що ввечері 22 червня під завалами знайшли тіло четвертого загиблого.

Раніше повідомлялося, що камери зафіксували момент вибуху будинку, де видно, як вибухає квартира, після чого поширюється величезна вибухова хвиля.