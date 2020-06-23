ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вночі знайшли тіло п'ятого загиблого під завалами будинку на Позняках

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 07:02
Вночі знайшли тіло п'ятого загиблого під завалами будинку на Позняках
Фото: місце вибуху (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Тіло дістали з-під завалів о 3:30

У Києві на місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках знайдено тіло ще однієї людини. Загалом рятувальники знайшли 5 загиблих.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Зазначається, що о 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження, якого опізнав сусід.

"Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у неділю на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках стався вибух у дев'ятиповерховому житловому будинку.

РБК-Україна писало, що ввечері 22 червня під завалами знайшли тіло четвертого загиблого.

Раніше повідомлялося, що камери зафіксували момент вибуху будинку, де видно, як вибухає квартира, після чого поширюється величезна вибухова хвиля.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України ПознякиВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся