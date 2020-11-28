Вночі бойовики стріляли з мінометів та гранатометів поблизу Водяного

Протягом минулої доби, 27 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомили у прес-штабі ООС.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного - ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, бойовики двічі провокували українських захисників поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 38 порушень режиму перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 26 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.