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Майже до ночі: В Чернівецькій області змінили графік роботи центрів вакцинації

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П'ятниця 19 листопада 2021 17:17
Майже до ночі: В Чернівецькій області змінили графік роботи центрів вакцинації Фото: В Чернівецькій області змінили графік роботи центрів масової вакцинації (Віктор Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернівецькій області продовжують графік роботи центрів масової вакцинації від коронавірусу. Щепитимуть з 8:00 до 20:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

На вибір доступні чотири вакцини - CoronaVac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

"Щодня у центрах можна буде побачити табличку, на якій вказано дату, інформацію про бригаду, що виконує процедуру, номер телефону лікаря. Її слід сфотографувати, аби легко було визначити час другого щеплення", - пише пресслужба.

Водночас у центрі, який працює в "Юності Буковини" є пункт підтримки застосунку "Дія". Співробітники пункту допоможуть отримати СOVID-сертифікат у разі виникнення труднощі.

Сьогодні в Чернівецькій області працюють 10 центрів масової вакцинації.

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Черновицкая область Коронавірус Вакцинація
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