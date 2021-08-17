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Нобелівського лауреата Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Автор: РБК-Україна

Нобелівського лауреата Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. У 1965 році музикант нібито протягом шести тижнів ґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Подія нібито сталася 56 років тому.

До суду Нью-Йорка надійшов позов від жінки, яка стверджує, що легенда американського року і фолку вчинив щодо неї сексуальне насильство в 1965 році. Позивачці тоді було 12 років.

Ділан нібито неодноразово гвалтував дівчинку протягом шести тижнів в період з квітня по травень, "використовуючи свій статус музиканта і забезпечуючи Джей Сі алкоголем і наркотиками". Позивачка також звинуватила 80-річного співака в погрозах.

У позові вказується, що злочини скоювалися в номері Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.

Представник музиканта вказав журналістам, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності" і пообіцяв "рішуче захищатися".

Нагадаємо, що Нобелівська премія з літератури дісталася Бобу Ділану.

Також ми писали, що Бобу Ділану "таємно" вручили Нобелівську премію в Стокгольмі.

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Нобелевская премия