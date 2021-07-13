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НКРЕКП спровокувала кризу на енергоринку задля імпорту електроенергії з Росії і Білорусі, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Керівництво НКРЕКП створило кризу на ринку електричної енергії, аби зірвати підготовку до опалювального сезону й виправдати імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону. Є всі підстави вважати, що все спровоковано навмисне - щоб виправдати імпорт електричної енергії з РФ і Білорусі", - повідомив нардеп в своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що напередодні на Білоруській АЕС, на які Україна в 2021 році закуповувала електроенергію, трапилася чергова аварія з відключенням енергоблоку.

"Вчорашнє аварійне відключення АЕС в Білорусі повинно стати остаточним аргументом для українських чиновників відмовитися від планів з 1 жовтня купувати струм з цієї атомної електростанції", - додав Наливайченко.

Нагадаємо, З січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн.

26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону, зупинила його лише на 4 місяці до 1 жовтня 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

Як повідомлялося, Україна повністю відмовиться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна повинна приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

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