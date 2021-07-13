НКРЕКП спровокувала кризу на енергоринку задля імпорту електроенергії з Росії і Білорусі, - нардеп

Керівництво НКРЕКП створило кризу на ринку електричної енергії, аби зірвати підготовку до опалювального сезону й виправдати імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону. Є всі підстави вважати, що все спровоковано навмисне - щоб виправдати імпорт електричної енергії з РФ і Білорусі", - повідомив нардеп в своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що напередодні на Білоруській АЕС, на які Україна в 2021 році закуповувала електроенергію, трапилася чергова аварія з відключенням енергоблоку.

"Вчорашнє аварійне відключення АЕС в Білорусі повинно стати остаточним аргументом для українських чиновників відмовитися від планів з 1 жовтня купувати струм з цієї атомної електростанції", - додав Наливайченко.