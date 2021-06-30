Члени НКРЕКП могли забезпечити можливість для наближених до себе трейдерів займатися махінаціями з перепродажем електроенергії, яку виробляють державні компанії.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з трибуни ВР.

"За минулий рік 6 компаній-трейдерів: стіл, стілець, комп’ютер, - перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому приблизно 10 млрд грн. Це ті гривні мільярди, які недоотримав "Енергоатом", "Укренерго". А тепер зрозумійте, будь ласка. За все це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики", - заявив Кучеренко. Він наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і нелегітимні члени комісії.