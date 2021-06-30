Члени НКРЕКП могли забезпечити можливість для наближених до себе трейдерів займатися махінаціями з перепродажем електроенергії, яку виробляють державні компанії.
Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко з трибуни ВР.
"За минулий рік 6 компаній-трейдерів: стіл, стілець, комп’ютер, - перепродали на 26 млрд грн електроенергії, заробивши на цьому приблизно 10 млрд грн. Це ті гривні мільярди, які недоотримав "Енергоатом", "Укренерго". А тепер зрозумійте, будь ласка. За все це відповідає Національна комісія з регулювання енергетики", - заявив Кучеренко.
Він наголосив, що відповідальними за розграбунок держкомпаній є безпосередньо голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і нелегітимні члени комісії.
Нагадаємо, на початку червня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.
НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.
7 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.