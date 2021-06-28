НКРЕКП зберегло трейдерам можливості для махінацій, - нардеп

"В п’ятницю регулятор НКРЕКП тимчасово призупинив частину махінацій на балансуючому ринку. Таке рішення Міністерство енергетики вимагало від регулятора прийняти ще 24 травня - рівно місяць тому", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що НКРЕКП навмисно тягнула час, аби упродовж всього червня група трейдерів продовжували свої махінації з цінами і паразитували на державній компанії "Енергоатом".

"Точну суму збитків від такої злочинної позиції НКРЕКП, я сподіваюся, встановлять правоохоронні органи. Переконана, що рахунок на сотні мільйонів гривень", - додала нардеп.

Рішення НКРЕКП припинити цінові махінації Буймістер назвала запізнілим і неповним.

"Загалом, сьогоднішнє запізніле рішення НКРЕКП виглядає як знущання над державними компаніями і здоровим глуздом. Мовляв, "ми згодні, що є махінації на ринку електроенергії і торгівля повітрям, але давайте ще місяць наші трейдери позаробляють, а потім ми їх зупинимо на декілька місяців", - наголосила нардеп.