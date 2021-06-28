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НКРЕКП зберегло трейдерам можливості для махінацій, - нардеп

Автор: РБК-Україна

НКРЕКП зберегла можливості для трейдерів займатися махінаціями на ринку електричної енергії.

Про це повідомила нардеп Людмила Буймістер у Facebook.

"В п’ятницю регулятор НКРЕКП тимчасово призупинив частину махінацій на балансуючому ринку. Таке рішення Міністерство енергетики вимагало від регулятора прийняти ще 24 травня - рівно місяць тому", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що НКРЕКП навмисно тягнула час, аби упродовж всього червня група трейдерів продовжували свої махінації з цінами і паразитували на державній компанії "Енергоатом".

"Точну суму збитків від такої злочинної позиції НКРЕКП, я сподіваюся, встановлять правоохоронні органи. Переконана, що рахунок на сотні мільйонів гривень", - додала нардеп.

Рішення НКРЕКП припинити цінові махінації Буймістер назвала запізнілим і неповним.

"Загалом, сьогоднішнє запізніле рішення НКРЕКП виглядає як знущання над державними компаніями і здоровим глуздом. Мовляв, "ми згодні, що є махінації на ринку електроенергії і торгівля повітрям, але давайте ще місяць наші трейдери позаробляють, а потім ми їх зупинимо на декілька місяців", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, 25 червня НКРЕКП до 1 жовтня ввела мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку на рівні 100,5% від ціни РДН.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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Електроенергія