ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НКРЕКП відмовилася припиняти маніпуляції на ринку електроенергії, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 12:31
НКРЕКП відмовилася припиняти маніпуляції на ринку електроенергії, - нардеп Фото: НКРЕКП відмовилася припиняти маніпуляції на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

НКРЕКП на засіданні 2 червня відмовилася припиняти махінації і зловживання на ринку електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат "Слуга народу" Людмила Буймістер.

"Сьогодні ранком НКРЕКП проігнорувало всі рішення (для зупинки махінацій, - ред.). Комісія залишила без уваги звернення міністра, прохання уряду, здоровий глузд - і дала можливість декільком наближеним трейдерам і надалі паразитувати на всій енергосистемі", - повідомила нардеп.

Вона зазначила, що напередодні після консультацій з Міненерго, урядом і учасниками ринку, були напрацьовані проекти рішення, які зробили б неможливими подальші спекуляції і корупційні схеми, однак всі вони були відкинуті НКРЕКП.

"Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику. Цілий тиждень йшли консультації на різних рівнях, щоб припинити махінації на енергоринку, які щодня обходяться українцям в десятки мільйонів гривень. Були напрацьовані дієві рішення, які дозволили б швидко виправити ситуацію і припинити зловживання", - зазначила нардеп.

Буймістер зазначила, що сьогоднішнє рішення поставило хрест на репутації чинного складу НКРЕКП.

"Комісія свідомо стала на захист спекулянтів і махінаторів, які грають енергетичну галузь і в першу чергу державний "Енергоатом", - наголосила нардеп від "Слуги народу".

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Електроенергія
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО