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НКРЕКП хоче ще більше підвищити тариф на передачу електроенергії з 2021 року

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 15:52
НКРЕКП хоче ще більше підвищити тариф на передачу електроенергії з 2021 року
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує підняти тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році до 324,81 грн/МВт·год

Відповідне рішення комісія планує ухвалити на засіданні в середу, 9 грудня, зазначається на сайті.

При цьому раніше на засіданні 11 листопада тариф пропонувалося підняти до 309,8 грн/МВт-год. Чим викликаний ще більший ріст тарифу в НКРЕКП не пояснюють.

Нагадаємо, що в поточному році це вже четверте підвищення тарифу на передачу. Так, на початку року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії зріс зі 113 грн МВт-год до 155,4 грн/МВт-год, з 1 серпня 2020 року він збільшиться на 54,6% до 240,23 грн/Мвтг, з 1 грудня 2020 року зріс ще на 30% до 312,76 грн за МВт-година.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифу призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття та падіння економіки.

Своєю чергою голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифу на передачу струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

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