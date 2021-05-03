НКРЕКП має негайно зупинити імпорт струму з Росії й Білорусі, - нардеп

"Єдиний лобіст російського імпорту на сьогодні - це так званий національний регулятор НКРЕКП. Керівництво цього органу має негайно і неухильно виконати закон і припинити злочинний імпорт з країни-агресора", - заявив нардеп.

Він наголосив, що імпорт струму здійснюється всупереч і нашим національним, і безпековим інтересам.

Також за його словами, питання енергетичної безпеки буде одним з ключових під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна в Україну.

"Переконаний, що наші американські партнери не в захваті від рішень нечистих на руку українських чиновників закупляти електроенергію з Росії і з Білоруською АЕС, яка загрожує всій Східній Європі. Я уже направив американським колегам матеріали про роль українських чиновників-корупціонерів в лобіюванні російської електроенергії в порушення міжнародних санкцій", - підсумував нардеп.