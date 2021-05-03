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НКРЕКП має негайно зупинити імпорт струму з Росії й Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, Понеділок 03 травня 2021 15:23
НКРЕКП має негайно зупинити імпорт струму з Росії й Білорусі, - нардеп Фото: НКРЕКП має зупинити імпорт струму з Росії й Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Керівництво НКРЕКП повинне негайно виконати вимоги закону і зупинити злочинні закупівлі струму з Росії і Білорусі.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Єдиний лобіст російського імпорту на сьогодні - це так званий національний регулятор НКРЕКП. Керівництво цього органу має негайно і неухильно виконати закон і припинити злочинний імпорт з країни-агресора", - заявив нардеп.

Він наголосив, що імпорт струму здійснюється всупереч і нашим національним, і безпековим інтересам.

Також за його словами, питання енергетичної безпеки буде одним з ключових під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна в Україну.

"Переконаний, що наші американські партнери не в захваті від рішень нечистих на руку українських чиновників закупляти електроенергію з Росії і з Білоруською АЕС, яка загрожує всій Східній Європі. Я уже направив американським колегам матеріали про роль українських чиновників-корупціонерів в лобіюванні російської електроенергії в порушення міжнародних санкцій", - підсумував нардеп.

Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року.

З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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