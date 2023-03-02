НКРЭКУ избегает решений по либерализации рынка электроэнергии и тормозит возобновление энергетики, - эксперт

По его словам, учитывая все проблемы войны, компании сталкиваются с сокращением объемов предоставления услуг (генерация электроэнергии, ее передача и распределение), а значит и выручки. Расходы - существенно возросли путем необходимости проведения ремонтов и скорейшего восстановления электроснабжения после террористических атак врага.

"Однако сейчас энергетический регулятор не спешит упростить существование для энергетических компаний. Тариф государственной Укрэнерго на передачу электроэнергии был утвержден на уровне ниже, чем обосновывала компания", - говорит Прокоп.

Эксперт подчеркивает, что "Укрэнерго" столкнулось с сокращением объемов передачи электроэнергии, а значит и тарифной выручки, и при этом несет невиданные ранее потери и затраты вследствие воздушных атак.

"Регулятор рассматривает возможность повышения столкнувшихся с подобными проблемами тарифов операторов системы распределения электроэнергии. Однако, не спешит пересмотреть ценовые ограничения на сегментах рынка электроэнергии: прайс-кепы - верхняя и нижняя граница цен на отдельных сегментах рынка", - сообщает Прокоп.

Он также считает, что преступным является игнорирование факта, что энергетические компании тратят рекордные суммы на аварийные ремонты, и при этом на уровне государства фиксируется сокращение выручки таких энергокомпаний.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения значительной суммы средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имеет дефицит около 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление энергетического оборудования.