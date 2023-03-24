НКРЭКУ продлила сроки рассмотрения проблемы небалансов в "зеленой" энергетике

"Замечания и предложения от органов государственной власти, физических и юридических лиц, их объединений и других заинтересованных лиц принимаются до 10 апреля 2023 г. (включительно) в письменном или электронном виде", - указывают в комиссии.

Соответствующим решением регулятор продолжает получать замечания и предложения по одобренному 7 марта проекту решения по утверждению постановления по небалансам для зеленой энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников, что ведет госпредприятия в состояние банкротства.

В ответ ассоциации ВИЭ письмом НКРЭКУ отметили, что утверждение такого решения будет иметь негативное влияние на отрасль зеленой энергетики, поскольку означает отказ от предоставленных государством гарантий по покупке всей электроэнергии у предприятий зеленой энергетики.