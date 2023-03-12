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НКРЭКУ должен на ІІ квартал обеспечить достаточный тариф на передачу для "Укрэнерго", - инвесторы

Фото: НКРЭКУ должен на ІІ квартал обеспечить достаточный тариф на передачу для "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна на ІІ квартал текущего года обеспечить достаточный тариф на передачу для НЭК "Укрэнерго", чтобы компания не наращивала задолженность перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управляющего партнера UDP Renewables Сергея Евтушенко.

"Все возможности есть. Было бы желание. В любой момент можно вне очереди это сделать. Но кому-то этот кризис очень нужен и удобен", - заявил Евтушенко.

По его словам, дефицит средств наблюдается в целом на рынке электроэнергии и, в частности, в области зеленой энергетики. При этом проблем на рынке газа, горючего и угля гораздо меньше.

"Ситуация в энергетике такова, какой ее хочет видеть власть и до которой она довела отрасль своими непутевыми решениями", - отметил инвестор.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имела дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования.

В то же время, предприятия зеленой энергетики, которые, по данным энергетиков, помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме в феврале, фиксируют критические недоплаты за произведенную зеленую электроэнергию. В феврале уровень расчетов за производимую зеленую электроэнергию упал ниже 60%.

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Укрэнерго