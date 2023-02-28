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НКРЭКУ в марте сосчитает долги в "зеленой" энергетике

Фото: НКРЭКУ в марте сосчитает долги в "зеленой" энергетике (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в марте планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", чтобы выявить размер недоплат предприятиям зеленой энергетики и принять решение для решения этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комиссии.

"В марте текущего года НКРЭКУ планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", которая должна верифицировать финансовые показатели компании, в частности определить размер актуальной задолженности перед производителями ВИЭ", - сообщают в комиссии.

Также по вопросу об урегулировании ответственности производителей ВИЭ за небалансы 23 февраля была проведена встреча с участием представителей юридических служб НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и всех заинтересованных сторон.

"В ходе мероприятия участники обсудили, в частности, предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, обусловленные решением Верховного суда от 08.09.2022 года №640/4069/21", - уточнили в комиссии.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям "зеленой" энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов в начале 2021 года, которую Верховный суд признал противозаконной в сентябре 2022 года.

Эксперты и инвесторы считают, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в "зеленую" энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

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