В ряде областей Украины зафиксирована вспышка кишечной инфекции: в Минздраве дали советы

Острую кишечную инфекцию обнаружили все 70 человек, среди которых 19 детей.

Как объясняет Минздрав, количество заболеваний острыми кишечными инфекциями прогнозируемо возрастает летом, в связи с чем важно помнить правила профилактики и первые симптомы при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее, а также не забывать и о профилактике:

соблюдать правила личной гигиены;

мыть руки и продукты;

не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;

мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;

не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.

Среди симптомов острой кишечной инфекции при которых необходимо обратиться к врачу: