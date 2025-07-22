В ряде областей Украины зафиксирована вспышка кишечной инфекции: в Минздраве дали советы
В течение прошлой недели в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях были выявлены вспышки острых кишечных инфекций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).
Острую кишечную инфекцию обнаружили все 70 человек, среди которых 19 детей.
Как объясняет Минздрав, количество заболеваний острыми кишечными инфекциями прогнозируемо возрастает летом, в связи с чем важно помнить правила профилактики и первые симптомы при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее, а также не забывать и о профилактике:
- соблюдать правила личной гигиены;
- мыть руки и продукты;
- не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
- мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
- не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.
Среди симптомов острой кишечной инфекции при которых необходимо обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
Массовое отравление в ресторане Кацурина
16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин сообщил о массовом отравлении в его ресторане во Львове, который открылся совсем недавно. Позже правоохранители начали расследование, а у десятков людей обнаружили сальмонеллез.
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