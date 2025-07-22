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В ряде областей Украины зафиксирована вспышка кишечной инфекции: в Минздраве дали советы

Вторник 22 июля 2025 15:29
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В ряде областей Украины зафиксирована вспышка кишечной инфекции: в Минздраве дали советы Иллюстративное фото: в ряде областей Украины зафиксирована вспышка кишечной инфекции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение прошлой недели в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях были выявлены вспышки острых кишечных инфекций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).

Острую кишечную инфекцию обнаружили все 70 человек, среди которых 19 детей.

Как объясняет Минздрав, количество заболеваний острыми кишечными инфекциями прогнозируемо возрастает летом, в связи с чем важно помнить правила профилактики и первые симптомы при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее, а также не забывать и о профилактике:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • мыть руки и продукты;
  • не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
  • мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
  • не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.

Среди симптомов острой кишечной инфекции при которых необходимо обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Массовое отравление в ресторане Кацурина

16 июля владелец сети ресторанов "Китайский привет" Михаил Кацурин сообщил о массовом отравлении в его ресторане во Львове, который открылся совсем недавно. Позже правоохранители начали расследование, а у десятков людей обнаружили сальмонеллез.

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Министерство здравоохранения Украины
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