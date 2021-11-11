Дуже низький рівень вакцинації. Дві країни ЄС зіткнуться з новими обмеженнями, - Sky News

Число інфікованих коронавірусом зросло у всій Європі. Однак у Болгарії та Румунії спостерігають найбільший сплеск захворюваності. Експрети припускають, що на це вплинули два фактори - низький рівень вакцинації та ослаблення карантинних обмежень влітку. Тому зараз у Східній Європі фіксують рекордну кількість щоденних випадків зараження COVID-19.

Із серпня захворюваність у країнах збільшилася більш ніж у 10 разів. За цей же період у Болгарії вдвічі збільшилася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Лікарні Румунії також з усіх сил намагаються впоратися з потоком пацієнтів з коронавірусом, оскільки кількість госпіталізацій зросла в п'ять разів з вересня і досягла рекордних значень.

Згідно з аналізом даних Європейського центру профілактики та контролю захворювань, менше третини населення Болгарії та Румунії отримали дві дози вакцини від COVID-19, що становить половину середнього показника Європи.

Обидві країни нині знову наклали деякі обмеження, такі як обов'язкове використання масок у громадських місцях та обмеження доступу до громадських місць для невакцинованих людей.

Вчені припускають, що влада країн буде змушена продовжувати вводити обмеження, щоб запобігти перевантаженню лікарень та систем охорони здоров'я, якщо рівень вакцинації не покращиться.

"Основна проблема - переконати людей, які відмовилися від вакцинації", - сказав доктор Димитрі Дьяватопулос, імунолог із Центру інфекційних захворювань Радбауд у Нідерландах.

Він додав, що, якщо ситуація з вакцинацією не покращиться, людям "доведеться жити або мати справу з цими обмеженнями в найближчому майбутньому".

Низький рівень вакцинації також спричинив збільшення смертності, пов'язаної з COVID-19, у міру зростання кількості коронавірусних інфекцій. У Болгарії, де найнижчий рівень вакцинації в ЄС, смертність від COVID-19 у жовтні подвоїлася та досягла рекордного рівня. Смертність від COVID-19 в Румунії знизилася тільки після того, як уряд знову ввів обмеження, такі як тимчасове закриття шкіл і введення комендантської години в магазинах і ресторанах.

На сьогоднішній день у Східній Європі фіксують зростання вакцинації після того, як було оголошено про плани зробити сертифікати вакцинації обов'язковими для відвідування більшості громадських місць.