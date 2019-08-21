Через низькі зарплати у "Дніпропетровськгаз" залишаються вакантними близько 800 посад

Протягом останніх трьох років державний регулятор не переглядала тариф на розподіл газу для АТ "Дніпропетровськгаз". Це призвело до того, що заробітні плати на підприємстві залишилися на рівні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За той же час по промисловості заробітна плата зросла в два рази. В результаті з початку року з АТ "Дніпропетровськгаз" звільнилося 382 працівника.

Станом на 1 липня середня зарплата працівників компанії становить 7609 гривень. В той час, як середньомісячна зарплата по промисловості в Дніпропетровській області в червні склала - 12822 гривень. На підприємстві катастрофічно не вистачає слюсарів, монтерів, електрогазозварників, водіїв, майстрів, контролерів і операторів.

"Газовики стали заручниками НКРЕКП, яка уникає перегляду тарифу на розподіл природного газу, який є лише складовою ціни на газ. З діючої ціни природного газу за 1 куб. м для населення газорозподільна компанія отримує лише 70 копійок. Це призводить до дефіциту фінансування за всіма складовими тарифу - від оплати праці, до змісту газових мереж у належному стані", - пояснює директор фінансової АТ "Дніпропетровськгаз" Інна Калягіна.

У прес-службі відзначили, що в результаті дефіциту кадрів з кожним роком все складніше забезпечити безперебійне та безаварійне надання послуг з розподілу газу в регіоні.

"Працівники страйкують, вимагають належної оплати праці. Втрати кваліфікованих фахівців, які роками знали і виконували свою роботу, фактично неможливо відновити сьогодні. Звернення газорозподільних підприємств до НКРЕКП та Кабінету Міністрів України щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ поки залишаються без належного реагування", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначають, що вимога переглянути тариф на розподіл не означає вимогу збільшити ціну газу. В даному випадку мова йде про відсотковий перерозподіл в межах існуючої ціни. З сплаченої вартості газу споживачем газорозподільна компанія отримує тільки 10,5%.