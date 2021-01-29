Низька смертність є головним результатом війни з COVID в Україні, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

В Україні залишається відносно низький показник смертності від коронавірусу. Він в рази нижче, ніж у деяких країнах Європи.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що Україна знаходиться на 34-му місці в Європі за цим показником.

"Якщо подивимося на смертність і порівняємо з іншими країнами Європи, то ми знаходимося на 34-му місці за рівнем смертності на мільйон осіб. Наприклад, у нас в 3,5 рази менше смертність, ніж у Великобританії і в 2,5 рази менше, ніж у Франції. Я вважаю, що це головний результат - які ми понесли втрати в цій війні ", - сказав Степанов.

Раніше Степанов заявив, що уряд готовий викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країнах Європейського союзу. За його словами, для цього необхідні виключно політичні рішення країн.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.