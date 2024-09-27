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В Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ГБР открыло производство

Фото: в Нежине милиционер сбил насмерть военного, ДБР открыло производство (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 сентября, в центре Нежина руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего. Последний скончался в результате полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследования (ГБР).

"Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", - пишет ГБР. 

Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель автомобиля был трезв

 

Фото: в Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ДБР открыло

ГБР, в свою очередь, открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. 

"Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - добавляет ГБР. 

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как во Львовской области недавно произошла авария участия грузовика и автобуса с военными.

Также в июле, в Запорожской области, водитель авто сбил военного, который шел по обочине дороги, и скрылся.

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ГБР