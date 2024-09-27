В Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ГБР открыло производство

Напомним, РБК-Украина писало о том, как во Львовской области недавно произошла авария участия грузовика и автобуса с военными.

Также в июле, в Запорожской области, водитель авто сбил военного, который шел по обочине дороги, и скрылся.

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