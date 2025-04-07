Никаких офицеров НАТО. Появилось видео из ресторана в Кривом Роге во время удара

Удар по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. По состоянию на сейчас известно о 19 погибших, среди которых девять детей.

После атаки Минобороны России написало, что целью был ресторан, где якобы проходило совещание офицеров стран НАТО.

Примечательно, что россияне для атаки использовали ракету с кассетной боевой частью, чтобы погибло как можно больше мирных жителей.

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