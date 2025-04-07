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Никаких офицеров НАТО. Появилось видео из ресторана в Кривом Роге во время удара

Фото: Россия ударила по детской площадке в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Россия цинично солгала о "совещании офицеров НАТО" в ресторане Кривого Рога, по которому якобы нанесла точечный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лихового в Facebook.

Лиховой отметил, что Россия солгала о: 

  • 85 "офицерах НАТО" в ресторане, по которому "ударил "Искандер";
  • фугасной боевой части ракеты;
  • уничтожении ресторана.

 

"Вот видео с камер того же ресторана RoseMarine (бывший "Магеллан") в момент прилета по жилому массиву в Кривом Роге. Недалеко от детской площадки. Военных - нет, НАТО - нет, фугаса - нет, только летят обломки, а ресторан - стоит. На дворе же, в 70-100 метрах от ресторана, погибли 19 мирных людей, из них 9 детей", - подчеркнул он. 

По словам Лихового, видео с камер наблюдения опубликовало французское издание France24. 

Удар по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. По состоянию на сейчас известно о 19 погибших, среди которых девять детей.

После атаки Минобороны России написало, что целью был ресторан, где якобы проходило совещание офицеров стран НАТО.

Примечательно, что россияне для атаки использовали ракету с кассетной боевой частью, чтобы погибло как можно больше мирных жителей.

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