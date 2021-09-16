Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажів

Запах в салоні нового автомобіля повинен викликати позитивну реакцію нових власників Nissan.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Nissan.
Один з критеріїв, який повинен дотримуватися в ході проектування нового автомобіля – це запах салону. У Nissan пішли ще далі і найняли окремого фахівця, який день у день працює над удосконаленням запахів в салонах нових моделей японського автовиробника.
Сам факт існування загального стандарту Nissan по запахам підтверджує, що компанія націлена на підвищення статистики продажів своїх автомобілів найрізноманітнішими способами.
Раніше повідомлялося, що головною проблемою сучасних автомобілів названий смартфон. Кожна четверта проблема, зазначена власниками нових автомобілів, відноситься до категорії інформаційно-розважальної системи.
Також ми писали, що Kia планує поставляти водневі вантажівки в армію Південної Кореї. Концерн Kia-Hyundai планує створити широку лінійку спеціалізованих армійських автомобілів на водневих паливних елементах.