"Нес службу в самых горячих местах фронта". На войне погиб археолог и историк Юрий Ревера

Что известно о погибшем Герое

Юрий Ревера родился 20 июня в 1973 году во Львове. Высшее образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, учился на историческом факультете. С 2008 года до начала полномасштабного вторжения работал в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" Института археологии Национальной академии наук Украины.

"Активный участник Революции Достоинства. И хотя не имел военного образования или опыта службы, не остался в стороне и в 2022 году. С первых дней стал в ряды Львовской теробороны и Вооруженных сил Украины. Как оператор "птичек" нес службу в самых горячих местах на линии фронта", - сообщили в "Рятівній археологічній службі".

Юрий погиб 27 августа в Донецкой области.

Юрий пошел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения (фото: facebook.com ras.1991.ua)

Коллеги из "Рятівної археологічної служби" отмечают, что Юрий обладал основательными знаниями в сфере нумизматики, она стала его главным призванием за последние десятилетия. Через его руки прошла не одна монета с исследований Центра.

"Юрий имел талант и к археологическим исследованиям - в составе экспедиций участвовал в раскопках и разведках чуть ли не во всех уголках Украины. Он был душой коллектива, любой компании, жизнелюбом и оптимистом, иногда - даже авантюристом. Любил Карпаты и хороший юмор", - пишут коллеги.

Юрий Ревера (фото: facebook.com ras.1991.ua)

Ревера участвовал в обследовании участка обустройства нового Бескидского тоннеля, проводил спасательные археологические исследования древних памятников на трассе строительства новой ВЛ 750 кВ от Ровенской АЭС до ПС 750 кВ Киевская, спасательных исследованиях поселений и могильника черняховской культуры в Винницкой области, а также во многих других знаковых научных исследованиях.

Коллектив выражает соболезнования семье по поводу гибели Юрия Реверы (фото: facebook.com ras.1991.ua)