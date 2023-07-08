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Немецкий "Люфтваффе" опозорился из-за фото защиты саммита НАТО. У Зеленского отреагировали

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкие воздушные силы опозорились фотографией на которой показали "защиту" будущего саммита НАТО. Проводят парад тщеславия в десятках километров от вражеской границы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Фотография "защиты" саммита НАТО

Немецкие воздушные силы показали фотографию развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса. На кадре можно увидеть 3 комплекса Patriot, радары и другую кучу техники.

Вильнюс, со своей стороны, расположен в 20 километрах от белорусской границы, в результате чего несколько выстрелов вражеских пушек могут испортить немецкий "парад".

Парад тщеславия

"Есть вещи, которые невозможно понять. Просто сейчас идет большая, масштабная, кровавая война в Европе, где решается судьба Западного мира. В то же время идет подготовка к саммиту НАТО, на который соберется высшее военное и политическое руководство стран Альянса. В то же время военные ведомства этих стран... устраивают странные паркетные парады собственного тщеславия, щеголяя определенной инфантильностью. Серьезно?", - пишет Подоляк.

Как отметил советник руководителя Офиса президента, его удивляет инфантильное поведение Германии в нескольких десятках километров от вражеской границы, что является пределом досягаемости артиллерийского выстрела.

По словам Подоляка, если же Берлин решил подать сигнал о своей "беспечности", сейчас есть места, где технике с фотографии найдут лучшее применение.

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