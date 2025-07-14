Немецкие войска готовы убивать солдат РФ в случае нападения на страну НАТО, - Писториус

НАТО готовится к возможной войне с Россией

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.

Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что армия РФ может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших 5 лет, чтобы проверить Альянс на прочность.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он считает что если Пекин соберется атаковать Тайвань, то с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.