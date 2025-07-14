Немецкие войска готовы убивать солдат РФ в случае нападения на страну НАТО, - Писториус

Немецкие войска будут готовы убивать российских солдат в случае нападения России на страну-члена НАТО.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить там с представителями немецкой бригады. Они точно знают, в чем заключается их работа", - сказал Писториус.

По его словам, войска Германии, которая годами имела культуру военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО.

НАТО готовится к возможной войне с Россией

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.

Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что армия РФ может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших 5 лет, чтобы проверить Альянс на прочность.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он считает что если Пекин соберется атаковать Тайвань, то с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

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