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Немецкая полиция задержала подозреваемых в планировании теракта в Кельнском соборе

Фото: Немецкая полиция задержала еще подозреваемых в планировании теракта на Кельнский собор
Автор: Владислав Прийменко

Немецкая полиция в воскресенье 31 декабря задержала троих человек, которые, предположительно, планировали совершить теракт в Кельнском соборе в канун Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция Кельна сообщила, что подозреваемые в нападении на Кельнский собор планировали использовать автомобиль. Метод нападения неизвестен, но полиция обыскивала подземную автостоянку под собором с собаками-ищейками.

"Три человека сейчас надежно взяты под стражу, чему мы очень рады, поскольку они больше не могут общаться друг с другом", - сказал он.

Подозреваемых в нападении на Кельнский собор задержали в трех городах на западе Германии. Во время обысков в их квартирах были изъяты устройства связи.

Угроза терактов в Европе

Ранее стало известно, что исламисты готовили несколько нападений в европейских городах. Целью могли стать рождественские церковные службы. Полиция арестовала несколько человек.

К слову, в Германии решили усилить меры безопасности в Кельнском соборе из-за угрозы терактов.

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