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В Германии на заводе Mercedes произошла стрельба: есть погибшие

Фото: в Германии на заводе Mercedes произошла стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В немецком городе Зиндельфинген, рядом со Штутгартом, на заводе автопроизводителя Mercedes произошла стрельба. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации полиции, они получили вызов около 07:45 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта сообщила, что 53-летний подозреваемый уже заключен под стражу. Информации о его мотивах пока нет.

Напомним, в пригороде Далласа (штат Техас, США) Аллен в торговом центре Allen Premium Outlets 7 мая произошла стрельба. В результате происшествия погибли и ранены.

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