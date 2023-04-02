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В Германии призвали Украину "помириться" с РФ. Мельник и Макеев резко ответили

Фото: в Германии призвали Украину "помириться" с РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Немецкие социал-демократы и работники некоторых профсоюзов опубликовали обращение, в котором призывают Украину поскорее помириться с Россией ради прекращения войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.

Инициатором заявления является историк Петер Брандт, сын бывшего германского канцлера Вилли Брандта. Его также поддержали бывший глава Немецкой федерации профсоюзов Райнер Хоффманн и в прошлом член бундестага Михаэль Мюллер.

Они обратились с призывом к канцлеру Олафу Шольцу, чтобы Германия вместе с Францией работала над тем, чтобы убедить Бразилию, Китай, Индию и Индонезию выступить посредниками в быстром прекращении огня в Украине.

"Это был бы необходимый шаг, чтобы остановить убийства и найти пути к миру. Только тогда можно будет проложить путь в общий порядок безопасности в Европе", - сказано в заявлении.

На заявление отреагировал замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник в своем Twitter. Он напомнил, что украинцы никогда не согласятся на мир с Россией и не отдадут оккупантам свои территории.

"Идите к чертям со своей маразматической идеей достижения "скорейшего прекращения огня" и "заключения мира только с Россией". Украинцы отвергают эту чушь", - написал он.

В то же время его преемник в должности посла Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии для DW заявил, что подобный призыв скорее всего первоапрельская шутка.

"Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это откровенный цинизм по поводу многочисленных жертв российской агрессии", - сказал он.

Он заявил, что ввиду жестокой российской агрессивной войны против Украины единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории!"

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции считают, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в войне в Украине.

Также ранее мы писали, что по словам Урсулы фон дер Ляйен, отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции по войне на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.

Также президент Еврокомиссии отметила, что Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу.

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