В Германии в результате теракта на ярмарке погибли более 10 человек, - BILD

По данным издания, в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебург погибли по меньшей мере 11 человек. Также сообщалось, что до 80 человек получили ранения. На месте трагедии дежурят врачи скорой помощи. Они оказывают помощь раненым.

Также известно, что ярмарка была закрыта после атаки, а также остановлено трамвайное движение.

На теракт отреагировал и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сообщения из Магдебурга заставляют предполагать худшее. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы стоим на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Моя благодарность посвящена самоотверженным спасательным службам в эти тревожные часы", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня вечером в немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия много пострадавших.

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга.