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В Германии убита украинская женщина с ребенком: преступник явился с повинной

Вторник 01 июля 2025 01:57
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В Германии убита украинская женщина с ребенком: преступник явился с повинной Фото: в Германии убиты мать и дочь с гражданством Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Германии найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь. В преступлении признался украинский подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление прокуратуры Эссена и полиции Реклингхаузена.

Отмечается, что в воскресенье, 29 июня, в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) были обнаружены тело женщины и маленького ребенка без признаков жизни.

Следствие установило, что погибшей является 32-летняя гражданка Украины, а второй жертвой - ее дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев. Обе проживали в районе Дорстен-Гольстергаузен.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные в результате насильственных действий.

В заявлении также отмечается, что вечером 29 июня к полицейским обратился 16-летний гражданин Украины, который также проживает в Дорстене. Он добровольно признался в причастности к совершению преступления и был задержан. Продолжается следствие.

Убийства в Германии

В Германии регулярно фиксируются нападения на граждан Украины как на бытовой, так и на этнической почве.

В марте этого года в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина, который убил двух украинских военнослужащих.

В декабре 2024 года суд немецкого города Эссен вынес приговоры четырем убийцам двух украинских баскетболистов, что произошло в феврале.

В марте 2024 года в Германии супруги убили украинских переселенцев, - мать и дочь, - ради похищения младенца.

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