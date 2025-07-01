В Германии убита украинская женщина с ребенком: преступник явился с повинной

В Германии найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь. В преступлении признался украинский подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление прокуратуры Эссена и полиции Реклингхаузена.

Отмечается, что в воскресенье, 29 июня, в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) были обнаружены тело женщины и маленького ребенка без признаков жизни.

Следствие установило, что погибшей является 32-летняя гражданка Украины, а второй жертвой - ее дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев. Обе проживали в районе Дорстен-Гольстергаузен.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные в результате насильственных действий.

В заявлении также отмечается, что вечером 29 июня к полицейским обратился 16-летний гражданин Украины, который также проживает в Дорстене. Он добровольно признался в причастности к совершению преступления и был задержан. Продолжается следствие.