В Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести

Напомним, в России силовики убили белорусского активиста . Он выступал против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Российские силовики говорят, что мужчина сопротивлялся при задержании, поэтому был застрелен.

Его пытались задержать по делу о "подготовке теракта", которое было открыто против гражданина в тот же день. В России заявили, что мужчина пытался взорвать администрацию в городе Олонец и поддерживал вооруженные силы Украины.

Кроме того, в Германии убили украинского баскетболиста . В штаб-квартире полиции Эссена задержана группа лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Среди задержанных есть два человека, в возрасте 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи.

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