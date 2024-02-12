В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Отмечается, что Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы.

"Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", - говорится в сообщении.

Погибший ранее занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Фото: Федерация баскетбола города Киева

Трагические инциденты с украинцами за рубежом

Летом прошлого года в норвежском городе Берген убили 30-летнюю украинку. Екатерину Кожому нашли в отеле со многими ножевыми ранениями.

В польском Вроцлаве полицейские замучили 26-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который приехал в Польшу за лучшей жизнью. Убийство произошло еще в 2021 году, однако недавно в сети впервые показали кадры с камер наблюдения, которые доказывают, что над украинцем жестоко издевались семь человек.

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