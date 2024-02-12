RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Фото: неизвестные убили ножом юного украинского баскетболиста (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В немецком Дюссельдорфе в субботу, 10 февраля, неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова. Убийство произошло на национальной почве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Федерации баскетбола города Киева.

Отмечается, что Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы.

"Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", - говорится в сообщении.

Погибший ранее занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Фото: Федерация баскетбола города Киева

Трагические инциденты с украинцами за рубежом

Летом прошлого года в норвежском городе Берген убили 30-летнюю украинку. Екатерину Кожому нашли в отеле со многими ножевыми ранениями.

В польском Вроцлаве полицейские замучили 26-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который приехал в Польшу за лучшей жизнью. Убийство произошло еще в 2021 году, однако недавно в сети впервые показали кадры с камер наблюдения, которые доказывают, что над украинцем жестоко издевались семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News