В Германии судят подозреваемых в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов

Отмечается, что главный подозреваемый Мерт В. (немецкий турок) и его трое приспешников (двое сирийцев, один немецкий грек) уже давно находились в поле зрения правоохранительных органов. К моменту совершения преступления они не достигли совершеннолетия, из-за чего суд проходил в закрытом режиме.

В сообщении говорится, что Мерт В. уже предварительно фигурировал по разным делам, но приговор об аресте еще не вступил в законную силу. Власти также пытались в 2023 году привлечь малолетних преступников в соответствующую профилактическую программу, но и это не удалось из-за отказа их и опекунов участвовать.

Также на суде присутствовали и родители украинских юношей, ставших жертвами малолетней вооруженной банды.

Известно, что основным фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Еще четырьмя детьми (12 - 13 лет), которые также были причастны к двойному убийству, занимается отделом по делам молодежи.