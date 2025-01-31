В Германии суд назначил пожизненное заключение убийце 9-летней украинки

В Германии суд решил приговорить к пожизненному заключению 37-летнего гражданина Молдовы Андрея П. Его признали виновным в убийстве 9-летней украинки Валерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Мужчина - бывший партнер матери Валерии. За несколько дней до ужасного преступления женщина разорвала с ним отношения.

Суд постановил, что преступление было особо тяжким. Это означает, что досрочное освобождение после 15 лет заключения практически невозможно.

Убийство маленькой украинки

Напомним, в июне прошлого года в Германии исчезла 9-летняя украинка Валерия, которая приехала туда с мамой после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Она должна была сесть на автобус, на котором ездила на учебу, но в школу в тот день она не пришла.

Девочку искали девять дней. Правоохранители обнаружили ее тело в лесу близ города Дебельн в Саксонии.

Главным подозреваемым стал бывший партнер матери убитой девочки - молдаванин Андрей П.

Он был задержан в Праге спустя 11 дней после убийства. Потом мужчину экстрадировали в Германию.

Согласно данным немецких СМИ, мужчина задушил девочку.

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