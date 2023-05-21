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В Германии расследуют отравление двух россиян на конференции критика Кремля

Фото: В Германии расследуют отравление двух россиян на конференции критика Кремля (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая полиция расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, которые в конце апреля посетили конференцию в Берлине. Ее организатором был критик Кремля Михаил Ходорковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Берлинская полиция заявила об открытии дела после того, как две женщины сообщили о симптомах, указывающих на возможное отравление. Полиция не сообщила никаких дополнительных подробностей, сославшись на продолжающееся расследование.

По данным СМИ, одна из женщин является журналисткой, и ее симптомы могли проявиться еще до конференции 29 и 30 апреля. Она обратилась в больницу "Шарите" в Берлине.

Вторая женщина - директор неправительственной организации Free Russia Foundation Наталья Арно. Она сообщила, что обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер была приоткрыта.

"Я проснулась в 5 утра от резкой боли и странных симптомов", - заявила она.

Отравления критиков Кремля

В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько отравлений против критиков Кремля. Так, одним из самых громких дел стало отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое произошло в 2020 году.

20 августа Навальный летел на самолете из Томска в Москву, его самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального в бессознательном состоянии доставили в отделение токсикореанимации одной из больниц города.

Затем Навального отправили на лечение в Германию поскольку, западные лабораторные исследования показали, что его пытались отравить нервно-паралитическим веществом. Российское правительство отвергло обвинения.

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Навальный