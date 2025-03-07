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В Германии россиянина приговорили к пожизненному за убийство украинских военных

Иллюстративное фото: россиян убил двух украинских военных в Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии 58-летний россиянин получил пожизненный срок. Его признали виновным в убийстве двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

Согласно решению суда, гражданина РФ признали виновным в особо тяжком преступлении, что делает досрочное освобождение практически невозможным. 

Еще в феврале, в начале судебного процесса, россиянин признал свою вину в убийстве двух украинцев.

Детали дела

Двое украинских военнослужащих проходили лечение травм, которые они получили на поле боя, в клинике в городе Мурнау. Там они познакомились с гражданином РФ. 

Трое мужчин часто встречались для совместного распития спиртных напитков. Это произошло и в день убийства. Между россиянином и двумя украинцами возникла ссора. Один из украинских военнослужащих "оскорбил" гражданина РФ. 

После этого 58-летний россиянин пошел домой взял нож и нанес украинцу несколько ударов в шею сзади. После этого преступник убил свидетеля - другого украинского военнослужащего, ему он нанес пять ударов ножом. 

В своем обвинительном заключении прокуратура утверждала, что россиянин действовал из радикального национализма и ненависти к украинцам. Однако суд не счел доказанным политический мотив. 

Напомним, ранее суд в Германии вынес приговоры виновным в убийстве двух украинских баскетболистов.

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