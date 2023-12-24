В Германии на Рождество усилили меры безопасности из-за угрозы терактов
В Германии решили усилить меры безопасности в Кельнском соборе в связи с признаками теракта, запланированного на Рождество и новогоднюю ночь, а также в связи с предупреждениями правительства о растущей угрозе исламистского насилия, прозвучавшими в последние недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В канун Рождества правоохранители будут проверять всех посетителей Кельнского собора на предмет безопасности и рекомендовали им приходить на службы пораньше.
Полиция заявила, что не может сообщить подробности, ссылаясь на продолжающееся расследование.
В последние недели министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупреждала о растущей угрозе исламистского насилия в Германии и других странах Европы, поскольку война между Израилем и ХАМАСом увеличивает риск радикализации.
Теракты в Европе на Рождество
Ранее немецкие СМИ сообщили, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.
При этом в Австрии усилили меры меры безопасности на Рождество из-за возможных терактов.
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