В Германии на Рождество усилили меры безопасности из-за угрозы терактов

В Германии решили усилить меры безопасности в Кельнском соборе в связи с признаками теракта, запланированного на Рождество и новогоднюю ночь, а также в связи с предупреждениями правительства о растущей угрозе исламистского насилия, прозвучавшими в последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В канун Рождества правоохранители будут проверять всех посетителей Кельнского собора на предмет безопасности и рекомендовали им приходить на службы пораньше.

Полиция заявила, что не может сообщить подробности, ссылаясь на продолжающееся расследование.

В последние недели министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупреждала о растущей угрозе исламистского насилия в Германии и других странах Европы, поскольку война между Израилем и ХАМАСом увеличивает риск радикализации.

Теракты в Европе на Рождество

Ранее немецкие СМИ сообщили, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.

При этом в Австрии усилили меры меры безопасности на Рождество из-за возможных терактов.

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